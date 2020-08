Gleich zweimal brannte es in einer Lagerhalle

Salzburger Floriani-Jünger mussten in der Nacht auf heute, Dienstag, gleich zweimal zu einer Lagerhalle der Energie AG OÖ in der Rettenlackstraße ausrücken. In einem Müllcontainer entfachte zuerst am Montagabend gegen 18 Uhr ein Feuer. Dieses konnte rasch gelöscht werden. Stunden später folgte der nächste Brand-Einsatz. Auch in diesem Falle konnte die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit Kollegen der Freiwilligen Feuerwehren die Flammen erfolgreich bekämpfen.