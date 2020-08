Corona-Weihnachten ohne Adventmärkte?

Sommer-Event in Graz als Vorbild

Wie es gehen könnte, zeigt „Summer in the City“ am Grazer Karmeliterplatz. Der Gastro-Bereich ist eingezäunt, um zu verhindern, dass zu viele Menschen auf einmal dort sind. Beim Eingang muss man sich registrieren lassen, um ein Contact-Tracing zu ermöglichen. Das heißt: Wenn jemand, der dort war, positiv auf Corona getestet wird, kann man alle, die zur selben Zeit am selben Ort waren, informieren. „Vorbildlich“, heißt es bei der Stadt Graz.