In der Pole Position

Kristensen, der als „DJ“ in der Kabine zu den absoluten Stimmungskanonen im Team zählt, will neu durchstarten und sich auf der rechten Abwehrseite festbeißen. Sehr zum Leidwesen zweier Mitspieler. Albert Vallci, der die Position im Frühjahr zumeist bekleidete, und Patrick Farkas, der sich nach seinem Schlaganfall wieder bärenstark fühlt, droht das Nachsehen. „Ich will jeden Tag für mich nutzen“, sagt Kristensen, der im Test gegen Nizza auch prompt Teil der „Einser-Garnitur“ war und derzeit wohl die Pole Position innehat.