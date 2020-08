Nach Reifenplatzer: Motorrad stand in Vollbrand

Gegen 14.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 46-jähriger Motorradlenker mit seinem 12-jährigen Sohn, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung, auf der L334 von Gratwein in Richtung Deutschfeistritz. Auf Höhe des „P+R“-Parkplatzes in Kleinstübing vermutete der Lenker einen Reifenplatzer und hielt sein Motorrad an. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand.