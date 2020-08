Staatenbund-Präsidentin wieder in U-Haft

Am Donnerstag war gegen sie unter anderem wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt in der Justizanstalt Graz-Jakomini verhandelt worden. Ihre Festnahme konnte aus rechtlichen Gründen erst direkt nach dem Urteil mit der bedingten Einweisung erfolgen. Grundlage dafür sind die noch offenen Anklagepunkte: Hochverrat und staatsfeindliche Verbindung. Das Urteil vom Jänner 2019 war in diesen Punkten wegen Formalfehlern aufgehoben worden.