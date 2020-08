Die Stallhofener Störche sind wieder in Freiheit

Fünf der sechs in Stallhofen beliebten Störche wurden, wie berichtet, bei heftigem Hagel schwer verletzt, mussten in der Storchenstation in Tillmitsch bei Helmut Rosenthaler tierärztlich versorgt werden. „Vater Storch“, der einsam zurück blieb, irrte herum, suchte seine Familie. Jetzt kam sein „Clan“ fast vollständig zurück - und die Beobachter berichten gerührt, wie aufgeregt die Tiere waren und sich mit freudigem „Geklapper“ begrüßten. Das vierte Jungtier, dem Hagelschloßen einen Flügel gebrochen haben, verbringt den Winter in der Storchenstation, um dann hoffentlich ausgewildert werden zu können.