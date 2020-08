Starkoch Johann Lafer entsagt der Fleischeslust

Die Form hat er verinnerlicht, „die vegane Küche ist ja eine äußerst gute!“ Zu 85 Prozent lebt er voll vegan, „aber ich bin von Beruf Koch, freilich koche ich im öffentlichen Raum auch mit Fleisch.“ Was seiner Ansicht nach den Leuten an dem Buch so taugt: „Dass ihnen damit eine Möglichkeit aufgezeigt wird, was sie selbst für sich tun können.“