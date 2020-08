Einige Pinzgauer Hotels haben ein Gäste-Plus

Tatsächlich sind die Stammkunden das sprichwörtliche Zünglein an der Waage. Dabei sah es vor Wochen noch nicht so rosig aus: „Wir hatten schon sehr viele Stornierungen“, schildert Unterkofler. Doch mit der Grenzöffnung kamen die Touristen und ein regelrechter „Buchungswahn“, wie es eine Touristikerin nannte. „Wenn es so gut weiterläuft, kann man sehr froh sein“, so Unterkofler. Und selbst aus dem an internationalen Gästen verwöhnten Zell am See gibt es Positives zu hören: „Zurzeit darf bei uns keiner jammern“, schmunzelt Hotelier Johann Hacksteiner. Dafür wirkt sich der Corona-Sommer auf andere Bereiche aus: beispielsweise auf den Business-Bereich, Stichwort Seminare. Hier berichten spezialisierte Hoteliers von Rückgängen.