„Rettung vom Berg ist kein Abholservice!“

"Wir appellieren weiterhin an den Hausverstand“

Vor wenigen Tagen etwa schlug auch ein Mann im Bereich des Geyersteins im Schneeberggebiet Alarm. Er hatte seine eigene Ehefrau beim Aufstieg aus den Augen verloren. Kurze Zeit später wurde die entnervte Gattin dann am Bahnhof Payerbach lokalisiert. Besonders unbedarft waren auch zwei ältere Hobbysportlerinnen, die aufgrund von Knöchelbeschwerden nicht mehr weitergehen konnten. „Wir appellieren weiterhin an den Hausverstand. Auf Bergtouren muss man sich entsprechend vorbereiten und die Gefahren auch abschätzen können. Wir helfen natürlich immer gerne, wenn es dann einmal wirklich nicht mehr gehen sollte“, so ein Einsatzleiter. Als Abholservice vom Berg wollen die Helfer jedoch nicht verstanden werden.