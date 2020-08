Jahrhunderttalent hat Luft nach oben

„Es war der richtige Schritt, eine neue Herausforderung zu suchen“, sagt der 22-Jährige mit dem ersten Jahr als Legionär am Luganersee im Rückspiegel. Wo aller Anfang schwer war. „Aufgrund meines Muskelbündelrisses bin ich quasi ohne Vorbereitung in die Meisterschaft gestartet. In den folgenden Monaten war ich deshalb körperlich auch nie bei 100 Prozent. Die Corona-Pause war so gesehen wichtig und gut für mich. In dieser Zeit konnte ich meine körperlichen Defizite endlich ausmerzen.“