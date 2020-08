Drogen-Lenker schießt aus fahrendem Pkw

„Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe“, sagt der 31-Jährige. An die Fahrt selbst fehlt ihm jegliche Erinnerung. Wodka hat er damals getrunken und Cannabis konsumiert. Wie so oft. Irgendwann kam ihm – warum auch immer – die wahnwitzige Idee, seinen Alfa Romeo zu starten und zu einer Fahrt aufzubrechen, die sein Leben hätte zerstören können. Denn mit einem Luftdruckgewehr hat er aus dem fahrenden Auto geschossen, mit einer Schaufel Fahrzeuge demoliert. „Und er ist in Schlangenlinien durch einen Hobbymarkt gefahren“, betont Staatsanwalt Ewald Hörzer. Zum Glück wurde niemand verletzt.