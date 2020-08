Titelverteidiger nimmt heute kein Risiko

Die Tennis-Bundesliga der Herren geht heute (ab 13 Uhr) in die zweite Runde. Da schlägt mit Irdning auch der Titelverteidiger auf. Doch die Ennstaler bangen vor dem Duell in St. Pölten um Jürgen Melzer. Aufsteiger TC Kern fordert in Vogau indes Mauthausen.