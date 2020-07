Schmerzfrei! Nun will Lotfi unbedingt nach Tokio

„Ich freue mich. Es ist ja eines von ganz wenigen Events in diesem Jahr“, sagt der gebürtige Engländer, der für Österreich springt und zuletzt viel am Trampolin und mit Matten in der Halle Saltos trainiert hat. „Der ganze Fokus ist auf Februar gerichtet, da steigt das Quali-Turnier in Tokio für den Olympiaquotenplatz. Es wartet viel Arbeit, aber ich bin guter Dinge!“ Die Saison wird sicher intensiv: 2021 steht ja nicht nur Olympia, sondern auch die Matura an.