Paragleiter stürzte aufs Dach eines Supermarktes

Ein 52-jähriger Österreicher startete kurz nach 13 Uhr mit einer 46-jährigen Deutschen als Fluggast zu einem Tandemflug von der Bergstation Hornboden in Alpbach. Kurz vor dem Ziel beim Landeplatz neben einem Supermarkt in Alpbach geriet das Fluggerät 100 Meter über dem Boden in Turbulenzen.