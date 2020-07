Neuer Glanz: 8 Millionen für Basilika Mariatrost

In luftiger Höhe reinigen gerade schwindelfreie Fachkräfte die in die Jahre gekommenen Fresken von Staub und Ruß und restaurieren abgeplatzte Farbschichten der prachtvollen Wandmalereien. „Bei den Fenstern regnet es herein, nun müssen die Holzrahmen erneuert werden“, erklärt Projektleiter Grünwald. Schritt für Schritt werden nun einzelne „Baustellen“ in dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Gotteshaus in Angriff genommen - sogar die Gnadenstatue wurde zur Restaurierung abgenommen.