Urlaub trotz Reisewarnung? FP verlost Trip

Trotz höchster Reisewarnung in Zeiten von Corona zeigen die Freiheitlichen in Neunkirchen (Niederösterreich) keine Angst vor Ferien am Goldstrand von Bulgarien. Anlässlich der 100-Jahre-Feier des örtlichen Stocksport-Turniers will man nämlich die Tombola-Gewinner kostenlos ins „Urlaubsparadies“ befördern. Jetzt wird kalmiert ...