Urteil da! 18 Monate bedingte Haft für Rathgeber

Im Salzburger Finanzskandal fand am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das Hauptverfahren gegen die ehemalige Budgetreferatsleiterin der Landesfinanzabteilung Salzburg, Monika Rathgeber, statt. In ihrem vierten Prozess wurde sie Mittwochmittag zu 18 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.