Die Bühne kommt auf die Kinoleinwand

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die drastische Redkution der erhältlichen Tickets für das Kulturhighlight in Salzburg führt in diesem Jahr dazu, dass der Eröffnungsabend am 1. August direkt von dem Domplatz auf die Kinoleinwand kommt. Fans der Salzburger Festspiele kommen sowohl in Österreich, Deutschland als auch der Schweiz in den Genuss einer Live-Übertragung direkt in den Kinosaal. Tickets gibt es online zu kaufen.