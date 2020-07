Auch nach Corona: Ist das Heim-Büro die Zukunft?

Wenn es in der Corona-Zeit mit Homeoffice Probleme gab, dann eigentlich nur technische. Die Holding Graz will Heimarbeiter daher mit einer leistungsstarken Internetverbindung ausstatten - „zum Großkundentarif“, sagt Malik. Mit der Citycom ist man ja selbst Anbieter. Sie hat im Vorjahr um drei Millionen Euro eine 5G-Lizenz erworben. Und auch in den Ausbau des städtischen Glasfasernetzes wird viel Geld investiert. Zudem sollen die firmeneigenen Stand-PC sukzessive durch Laptops ersetzt werden, kündigt Malik an.