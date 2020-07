Neue Regeln sorgen für Geduldsprobe an der Grenze

Unsicherheit wegen Gültigkeit des Attests

Dass die Menschen bei den sich ständig verändernden Bestimmungen kaum noch durchblicken, beweist auch die Anfrage von Safet Dzilic - der in Hönigsberg (Mürzzuschlag) lebende Bosnier wollte seine Familie in Tuzla abholen. „Ich will wissen, ob ein Attest, wie ich es bei mir habe, bei der Einreise reicht. Eine Quarantäne kann ich mir nicht leisten.“ Die Polizisten mussten zunächst passen, nach Rücksprache war aber klar, dass alles in Ordnung war.