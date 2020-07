Vom „Notlichtskandal“ bis zur „Watschenaffäre“

2018: Pianist Grigory Sokolov spielt im Großen Festspielhaus. Draußen regnet es in Strömen. Das Dach hält den Wassermassen nicht stand. Gäste werden nass. Die Generalsanierung stand an. Am 1. August eröffnet das Festival mit Richard Strauss´ Oper Elektra – obwohl die Zahl der Infizierten weiter wächst. Bleibt zu hoffen, dass 2020 kein neuer Skandal wird. Einer von Corona.