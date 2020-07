Betrüger spielen mit falschen Festspielkarten

Dann kam Covid-19. Die Situation wurde immer absurder: Die Plattform bietet bis heute Tickets für abgesagte Produktionen an. Beispiel: Eine vermeintliche „Don Giovanni“-Vorstellung am 31. Juli. Sechs Tickets seien übrig. Der Preis rangiert zwischen 1433 Euro und 1911 Euro. Auf Viagogo finden sich aber auch reale Termine – zu Preisen aus einer anderen Welt. Eine Karte der Kategorie 1 für die Oper „Elektra“ am 1. August kostet 1553 Euro. Bei den Festspielen 445 Euro. Am 26. Juni brachte das Festival die Beweise beim Handelsgericht in Wien ein. Am 6. Juli erwirkte es eine einstweilige Verfügung.