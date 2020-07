Spitalsmitarbeiter fürchten zweite Corona-Welle

Sparstift an der falschen Stelle

Aber wo lag das Problem? Zum einen hätte der Sparstift am denkbar falschen Platz regiert: Massiver Urlaubsabbau und Reduktion der Nachtarbeitsstunden sei die Devise gewesen. Aufregung herrschte auch wegen anderer scheinbarer Sparmaßnahmen: Pflegepersonal hätte den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in einigen Fällen bis zu zwei Wochen tragen müssen, Einmalmäntel oft einen ganzen Tag lang. Einer Reinigungskraft hätte man sogar verboten, zur Gesichtsmaske zu greifen - um Patienten nicht zu verunsichern. Regelmäßige Covid-19-Tests? Fehlanzeige.