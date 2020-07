Juwelier von Betrunkenem absichtlich angehustet

Turbulente Szenen an einer Hotelrezeption in Kalsdorf südlich von Graz. Dort wartete der Wiener Schmuckgroßhändler Heinz-Michael Schulz brav in der Reihe, als sich ein Kärntner Bauarbeiter vordrängte und dem Geschäftsmann provokant und mit voller Absicht ins Gesicht hustete.