Besten Steirer-Weine gekürt: Hattrick fürs Ilztal

Die Vorzeichen für die 73. Landesweinkost waren denkbar ungünstig: Mitten in der Vorbereitungsphase hat allen das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die bei den Steirern so beliebte Siegerpräsentation in der Seifenfabrik wurde zuerst zwei Mal verschoben, musste letztendlich aber doch abgesagt werden. „Deshalb haben wir allen 108 Finalisten eine große zweiwöchige Online- und Printbühne geboten und für den elitären Kreis fand am Donnerstag im Steiermarkhof eine Exklusiv-Präsentation im kleinen Rahmen statt“, betont Weinbaudirektor Werner Luttenberger.