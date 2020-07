Maskenpflicht: Steirischer Handel ist gerüstet

Herausforderung für Mitarbeiter

Am meisten gefordert sind die Mitarbeiter, die bis zu acht Stunden am Tag im Geschäft sind. Spath empfiehlt ein Gesichtsschild, „ich arbeite selbst damit, es stört überhaupt nicht". Bei ihren Kunden erwartet sie - wie schon im Frühjahr - keine Disziplin-Probleme: „Wir hatten in der ersten Phase keine einzige Kundschaft ohne Maske. Ich nehme an, es wird auch jetzt gut funktionieren.“