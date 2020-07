Gerichtsvollzieher wurde mit Jagdgewehr bedroht

Gerichtsvollzieher müssen oft gute Nerven bewahren. Für einen 50-Jährigen wurde es Mittwochfrüh in Bärnbach in der Steiermark sogar richtig brenzlig, denn sein überraschender Besuch kam bei einem 51-Jährigen nicht gut an. Der zückte eine Langwaffe und bedrohte den Exekutor! Die Cobra musste ausrücken.