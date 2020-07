Jungfirma gewinnt Top-Preis der UNIDO

Riesenerfolg für den jungen Wiener Neustädter Firmengründer Sören Lex: Mit seinem Start-up Doing Circular gewann er jetzt den weitweit ausgeschriebenen UNIDO-Award. Ausgezeichnet wurde seine Kunststoff-Recycling-Erfindung, mit der in der Coronakrise Gesichtsschutzschilde produziert wurden. Mehr als 1100 Projekte waren für den prestigeträchtigen Preis der UNIDO eingereicht, mit dem die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung innovative Ideen im Zeichen der Coronakrise auszeichnet. Die Wahl der internationalen Jury fiel in einer der vier Kategorien auf die Gesichtsschutzschildevon Doing Circular. „Wir arbeiten seit zwei Jahren an einer Maschine, die Kunststoff-Recycling im Kleinformat ermöglicht“, erklärt Firmenchef Sören Lex.