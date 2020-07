Motorradfahrer bei Sturz in Bach schwer verletzt

Gegen 12.15 Uhr lenkte der 57-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg sein Motorrad auf der Bundesstraße 95 von Predlitz kommend in Richtung Turrach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er in der Rechtskurve auf Höhe des Straßenkilometer 68,6 von der Fahrbahn ab und stürzte in den neben der Straße verlaufenden Turrachbach. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Tamsweg verbracht. Er wurde schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.