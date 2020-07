Nachbarin gewürgt und mit Umbringen bedroht

Am Freitag gegen 22 Uhr hatten sich die 35-jährige Slowakin aus Weiz und ihr 57-jähriger Nachbar, ein Österreicher, in dessen Wohnung getroffen. Im Laufe des folgenden Abends konsumierten die beiden, die bereits seit zwei Jahren eine Beziehung führen, teilweise große Mengen Alkohol. In den frühen Morgenstunden gerieten sie in Streit, und der 57-Jährige soll die Frau derart lange und stark gewürgt zu haben, dass sich die Frau in Todesangst befand, sich schließlich mit Schlägen befreien, flüchten und die Polizei verständigen konnte. Beim Einschreiten durch die Polizisten bedrohte der 57-Jährige auch die Beamten mit dem Umbringen. Der Mann wurde festgenommen.