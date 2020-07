Bundesheer: „Wir haben kein Vertrauen in Politik“

Dramatisch stellt sich in Tirol die Situation für das Bundesheer dar. Die „Krone“ traf den Kommandanten der 6. Gebirgsbrigade, Brigadier Johann „Hans“ Gaiswinkler, am Kommandositz des Elite-Verbandes in Absam zum Gespräch. Der 59-jährige, äußerst erfahrene Heeresbergführer steht dieser in der Westhälfte Österreichs beheimateten und aus fünf Bataillonen bestehenden Brigade seit 2018 vor.