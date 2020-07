Das Sommer-Camp für die jungen Talente war ein Hit

Die Sechs- bis Zehnjährigen wurden in der Grazer Volksschule Algersdorf in Graz in sechs Kursen von Experten betreut. In der Kreativwerkstatt begaben sich die jungen Künstler auf eine „Reise um die Welt“. Bei den „Theater-Stars“ wurden die Kleinen spielerisch-rhetorisch für die Bühne vorbereitet, dabei sogar ein selbst verfasstes Theaterstück einstudiert. Beim Kurs Robotik wurden Roboter gebaut und programmiert. In „Physik ist cool“ gab es Experimente mit Trockeneis, zudem wurden Raketen in die Luft geschickt. Blubbernde Kolben, unsichtbare Atome oder grüne „Slime-Monster“ waren im Chemielabor angesagt. Und im sechsten Kurs hieß es „Der Natur auf der Spur“.