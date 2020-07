Die Rekordjagd ist abgeblasen

„65 Meter sind stark“

In diesem Jahr bleibt das Puzzle jedoch unvollendet! „Ich bin schon eher am Saisonende. Heuer war zum Durchschnaufen und Genießen. Wenn ich aber auf 63 oder 65 Meter komme, ist das noch immer eine starke Leistung. Vor ein paar Jahren war das immerhin Olympia-Limit“, mahnt Weißhaidinger. „Rekord wird es in Graz keinen geben.“ Der soll nächstes Jahr passieren. „Vielleicht sogar bei Olympia“, denkt der WM-Bronzene des Vorjahres auch an eine Medaille.