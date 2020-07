Nachtgastronomie: „Was wir brauchen, ist Geld“

Dürstere Prognosen für die Branche

Seine Prognosen für den Herbst sind düster: „Wenn nicht allerspätestens im Oktober wieder Normalbetrieb herrscht, werden mindestens 50 Prozent der Nachtlokale nicht mehr aufsperren“, schätzt Fritz. Sein Kollege Wolfgang Nusshold (u. a. Kottulinsky Graz) setzt den Wert sogar noch höher an. 70 bis 80 Prozent werden schließen, meint er. „Es herrscht eine Endzeitstimmung in der Gastroszene“, meint Nusshold. In wenigen Wochen würden viele Betriebe, die ihre Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit haben, kündigen.