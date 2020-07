Ennstal: Grimmingbrücke entschärft „Todesstrecke“

Längste integrale Brücke Österreichs

Die Ausmaße der Brücke sind enorm. Bis zur Fertigstellung sollen exakt 3456 Kubikmeter Beton und 652 Tonnen Stahl verbaut sein – mit einer Länge von 135 Metern wird sie dann die längste so genannte integrale Brücke Österreichs sein. Das bedeutet, dass auf die herkömmliche Bauweise verzichtet wird, wie Projektleiter Johannes Köberl erklärt: „Wir verwenden einen mit speziellen Fasern verstärkten, ultrahochfesten Beton, der bei einer Bauteildicke von nur wenigen Zentimetern die Verformungen der Brücke so aufnehmen kann, dass die Straße nicht beschädigt wird.“ Stahlbeton dagegen verändere seine Ausdehnung in Abhängigkeit zur Temperatur.