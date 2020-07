Steirer starb nach Sturz vom Hausdach

Der Pensionist war kurz nach halb 7 Uhr früh über eine Aluleiter auf das Hausdach seines Einfamilienhauses gestiegen, um beim Kamin etwas nachzusehen. In weiterer Folge dürfte er auch die verwitterten Giebelbretter in der Absicht begutachtet haben, diese zu renovieren. Aus unbekannter Ursache stürzte er etwa acht Meter in die Tiefe und prallte auf der asphaltierten Garagenzufahrt auf.