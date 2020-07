Seilbahn-Firmen ziehen Großbaustellen durch

Auch Georg Bliem (Planai) sieht die Arbeiten trotz fünf Wochen Verzögerung „in der Spur. Die Seilbahntechnik war Mitte März bereits zu 60 Prozent produziert.“ Insgesamt musste der Schladminger Leitbetrieb aber heuer 4,5 Millionen Euro an Vorhaben streichen - und auch der Investitionsplan bis 2025 wird nicht halten und muss überarbeitet werden. „Oberste Priorität haben jedenfalls die neue Tal- und Bergstation am Dachstein und die Seilbahn in Rohrmoos“, sagt Bliem.