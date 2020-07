„Wurden zum größten Anbieter in Europa“

„Krone“: Die Eglo-Gruppe feierte 2019 ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Tiefenbacher: Vor 23 Jahren, als ich im Unternehmen anfing, hatten wir drei bis fünf Verkaufsgesellschaften, heute haben wir über 50. Hinzu kommen noch 20 Logistikgesellschaften und Holdings. Der Umsatz war damals, in Euro umgerechnet, unter 50 Millionen. Im Vorjahr hatten wir knapp 535 Millionen Euro, also mehr als zehnmal so viel. Wir konnten von einem regionalen Anbieter in Tirol zum größten Anbieter von Beleuchtungen in Europa werden. Potenzial gibt es aber noch in Afrika, Asien und Amerika.