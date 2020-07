Natur-Gärten ganz ohne Chemie: Machen Sie mit!

Nach einer Stunde mit ihr möchte man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um so viel Blumen- und Blütenpracht wie nur irgendwiemöglich in die eigenen Gefilde zu bringen und Bienen und Schmetterlingen alles anzubieten, was die Natur herzugeben hat; sei es nur auf einem kleinen Fleckerl auf dem Balkon oder in Form einer Blühwiese.