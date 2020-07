Tierpark Mautern eröffnet Catwalk für Wildkatzen

Wildkatzen brauchen unterschiedliche Territorien

Unter fachkundiger Betreuung der Firma GoWild - Zoo & Wildlife Consulting Services Intl. wurde am Wilden Berg ein Areal geschaffen, in dem sich die Wildkatzen richtig wohlfühlen. „Bei der Planung wurden die Ansprüche der Tiere in den Vordergrund gestellt. Wildkatzen beanspruchen im Freiland unterschiedliche Territorien (Gehege), die über Wechsel miteinander verbunden sind. Diese natürliche Situation wurde nun am Wilden Berg umgesetzt“, freut sich GoWild-Geschäftsführer Mag. Andreas Kaufmann.