Top-Sportler mit großem Herz für arme Tiere

Wenn es um Oliver Setzingers sportliche Karriere geht, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, so viel hat der „Beutesteirer“ schon in seinem Lebenslauf. Er hat unter anderem in Finnland gespielt, in Amerika, in der Schweiz, hat trotz der vielen Auslandsaufenthalte 400 Mal in der österreichischen Liga den Puck geschleudert.