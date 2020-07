Vollbremsung wegen Joggerin: Schwerer Radunfall

Joggerin hielt kurz an und lief dann weiter

Die Frau sprach den Verletzten kurz auf Englisch an und lief anschließend weiter in Richtung Westen. Der Radfahrer wurde von einem Bekannten in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der unfallbeteiligten Frau. Sie soll etwa 1,70 Meter groß sein, hat lange brünette Haare und trug eine schwarze, kurze Laufhose mit dunklem Sportshirt. Sie wurde als trainiert beschrieben.