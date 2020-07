Oststeiermark und Graz sind „Corona-Zentren“

Der oststeirische Bezirk verzeichnet damit in Summe 39 Todesfälle. Genauso viele gab es bisher in der Landeshauptstadt Graz, in Graz-Umgebung waren es 35. In allen anderen steirischen Bezirken mit Ausnahme von Weiz (18 Opfer) liegt die Zahl der Todesfälle im einstelligen Bereich, für Murau liegt eine Nullmeldung vor.