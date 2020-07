95 Meter lang: Steirer stellen Bankerl-Rekord auf

Der Bründlweg am Pogusch ist um eine Attraktion reicher: In der Nähe der Jausenstation Hocheggerhof in der Gemeinde St. Lorenzen wurde ein an die Landschaft maßgeschneidertes, gewundenes Lärchenbankerl errichtet. Wobei das Wort „Bankerl“ zärtlich untertrieben ist, denn mit einer Länge von 95 Metern ist es die längste Bank Österreichs!