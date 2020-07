Corona-Entwarnung in steirischen Pflegeheimen

Das Schlimmste ist (vorerst) überstanden: In den 224 steirischen Alten- und Pflegeheimen gibt es aktuell keine Covid-19-Fälle mehr. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war das Land in die Kritik geraten, nachdem es in den Einrichtungen zahlreiche Erkrankungen und Todesfälle gegeben hatte. Das soll nicht mehr passieren!