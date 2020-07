„Covid-Knigge“ für positive Ex-Erkrankte

Als am Wochenende jene Personen, bei denen im Rahmen der Wachau-Studie Antikörper entdeckt werden konnten, verständigt wurden, läutete das Telefon von Josef Kitzler Sturm. „Sie alle wollten wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen“, schildert der Präsident des örtlichen Fördervereins der Kirche, der die Studie mit organisierte. Eine klare Antwort musste er den Betroffenen aber letztlich schuldig bleiben, weil es einerseits noch keine einheitlichen und offiziellen Empfehlungen gibt, obwohl andererseits auch noch nicht nachgewiesen ist, ob das Virus bei jenen Personen, die gar keine Symptome hatten, nicht auch Folgeschäden hinterlassen kann. „Wir wollen wissen, ob wir zum Arzt gehen müssen, um etwa einen Lungenfunktionstest zu machen“, meldeten sich Betroffene bei der „Krone“. Fragen, bei denen viele der insgesamt 224 Personen, die in Reichenau an der Rax und Weißenkirchen in der Wachau ein positives Antikörper-Ergebnis hatten, noch im Dunklen tappen.