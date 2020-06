Wolfsrisse: „Was zu tun wäre, eigentlich bekannt“

Man wüsste an sich eh, was zu tun sei, sagt Gruber und meint damit das Abschießen des Wolfs. Und auch Mühlberger verlangt von der EU, den Schutzstatus des Wolfs zu lockern. „Muss erst ein Mensch oder gar ein Kind zu Schaden kommen?“, fragt er. Wie im Vorjahr im Sellrain, als ein Unbekannter an einem Wolf quasi Selbstjustiz übte, will man in Kössen aber nicht handeln.