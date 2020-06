„Das Loslassen ist mir schon gut gelungen!“

Abschiedsgala und große Feiern blieben aus: Am Höhepunkt der Corona-Krise musste sich Kitzbühels Ex-Bergbahnchef Josef Burger (68) in die Pension verabschieden. Die tägliche Sieben-Kilometer-Joggingrunde daheim in Westendorf hat den ehemaligen Spitzenmanager bei AUA, Tyrolean, in der Reisebranche und bei der Bergbahn Kitzbühel schlank gemacht. Im Interview spricht er über Karrierehöhepunkte, Krisen und warum er zu seinen Emotionen steht. Er prägte eine Ära des Erfolges - jetzt will er kein Amt mehr.