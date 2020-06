Finale im Spielplatz-Mordprozess von Zell am See

Der Angeklagte soll den Landsmann am 22. September 2019 auf einem Spielplatz in Zell am See im Streit erwürgt haben. Er beteuerte sein Unschuld. Sein Verteidiger erklärte, es gebe weder ein Motiv noch Beweise. Das Opfer wohnte in einem Asylheim in Zell am See, das rund 200 Meter vom Spielplatz im Ortsteil Schüttdorf entfernt lag. In seinem Zimmer übernachtete oft auch der Beschuldigte, der offiziell an einer anderen Adresse gemeldet war. Zu dem Tötungsdelikt soll es zwischen 4.27 Uhr und 5.13 Uhr gekommen sein.