Neuer Aufputz für Franz-Josefs-Bahn

Um knapp 20 Prozent wurden die Fahrgastzahlen bei der Franz-Josefs-Bahn, im Volksmund liebevoll „Franzl-Bahn“ genannt, in den letzten Jahren gesteigert. Zahlen, die zeigen, dass bereits in jüngerer Vergangenheit viele Verbesserungen auf Schiene gebracht wurden. Just zum aktuellen 150. Jubeljahr der Bahn soll, so sind sich alle politischen Parteien einig, nun ein nächster Modernisierungsschritt erfolgen.